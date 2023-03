Vanavond op tv: WK voetbal in Saudi-Arabië? • Het parlement van Oekraïne

Zijn eerste test is mogelijk al snel, want Saudi-Arabië zou in 2030 het WK voetbal willen organiseren. Critici vergelijken dat plan met Poetins Olympische Spelen, oftewel sportswashing. Een land gebruikt sport dan om de reputatie op te poetsen, zodat er minder vragen worden gesteld over de mensenrechtenschendingen.

Deze week werd Giani Infantino herkozen als president van wereldvoetbalbond FIFA. Infantino was mede verantwoordelijk voor het omstreden WK in Qatar en het verbieden van de OneLove-band, die opkomt voor inclusiviteit en diversiteit. Toch stemde ook de Nederlandse voetbalbond KNVB voor Infantino. Voorwaarde? Dat hij meer aandacht aan mensenrechten besteedt.

Regeren in oorlogstijd

Met ruim een jaar oorlog is er in Oekraïne voor 'gewone' politiek bedrijven nauwelijks tijd. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp sprak verschillende Oekraïense politici over hoe het parlement nu functioneert, en of er bijvoorbeeld nog plaats is voor de oppositie.