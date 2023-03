Minister overweegt herinvoering omstreden alcoholslot

Minister Harbers laat onderzoek doen naar de herinvoering van het alcoholslot in personenauto's. De bedoeling is dat dit aan het einde van dit jaar klaar is. Het slot, waardoor bestuurders hun voertuig niet kunnen starten als zij gedronken hebben, werd eerder afgeschaft.

Het project zit nog in de "superbeginfase", zegt een woordvoerder van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van berichtgeving van het AD. Volgende maand zal de vraagstelling worden bepaald en daarna wordt een onderzoeksbureau ingeschakeld.

De minister zegt in de krant dat er snel maatregelen nodig zijn om het aantal mensen te verkleinen dat onder invloed achter het stuur gaat zitten. Het aantal rijontzeggingen en boetes voor beschonken bestuurders is vorig jaar met 34 procent gestegen, naar 43.436.

Daar komt bij dat het aantal mensen die ondanks een rijontzegging toch de weg op gingen met 18 procent steeg, en het aantal verkeersdeelnemers dat een bloed- of blaastest weigerde met 74 procent.

Afgeschaft in 2015

Met een alcoholslot kan de auto alleen worden gestart na een negatieve blaastest. In 2011 werd het middel ingevoerd. Het CBR mocht het opleggen aan mensen die strafrechtelijk vervolgd waren.

In 2015 werd het weer afgeschaft, omdat de Raad van State en de Hoge Raad oordeelden dat het te ingrijpend was en te weinig rekening hield met persoonlijke omstandigheden. Bovendien draaiden de automobilisten zelf op voor de kosten om het slot te laten inbouwen, destijds zo'n 5000 euro.

Volgens Harbers is het zo langzamerhand tijd om het slot weer van stal te halen. Hij zegt dat steeds meer nieuwe auto's geschikt zijn om een slot in te bouwen, waardoor de kosten ook lager zijn.