Chinese president Xi volgende week drie dagen in Moskou

De Chinese president Xi Jinping brengt vanaf maandag een driedaags bezoek aan de Russische president Poetin in Moskou.

Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog dat de Chinese leider een bezoek brengt aan Rusland. De twee spraken elkaar voor het laatst in december via een videoverbinding.

Volgens het Kremlin wordt er gesproken over de strategische relatie en internationale samenwerking tussen beide landen. Ook worden er "belangrijke documenten getekend". Een Chinese woordvoerder zegt dat de banden zullen worden aangehaald en er meerdere internationale en regionale kwesties worden besproken. Het woord 'Oekraïne' valt niet in de aankondigingen van beide landen.

'Steun voor Poetin'

Het bezoek van Xi wordt internationaal opgevat als een steunbetuiging voor president Poetin. Peking zegt neutraal te zijn in het Oekraïneconflict en dringt aan op vredesbesprekingen. Het land kwam met een twaalfpuntenplan met daarin voorstellen om een einde te maken aan het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

China is kritisch over westerse sancties en wapenleveranties, die de situatie volgens Peking alleen maar verergeren. Het land weigert de Russische inval te veroordelen. Rusland sloot in februari 2022, vlak voor de inval in Oekraïne, een "Onbegrensd Partnerschap" met de Chinese president.

Internationale media melden dat Xi ook van plan is om met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Dat zou voor het eerst zijn. Officiële berichten daarover zijn nog niet naar buiten gekomen.

Eerder deze week sprak de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken in een zeldzaam telefoongesprek met zijn Chinese collega. Peking drong er in dat gesprek op aan om vredesonderhandelingen te hervatten. "We hopen dat alle partijen de rust bewaren en zich richten op een politieke oplossing."