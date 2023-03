ING: starter meer kwijt aan hypotheek ondanks dalende prijzen

Starters op de koopwoningmarkt waren eind vorig jaar volgens ING een zeer hoog deel van hun inkomen kwijt aan hypotheek. De huizenprijzen dalen weliswaar, maar tegelijkertijd zijn de hypotheekrentes fors gestegen.

Als starters de gemiddelde koopwoning zouden kopen, zijn ze bijna een derde (32,9 procent) van hun inkomen kwijt aan de hypotheek. Een jaar eerder was dit nog 27 procent van hun inkomen. Door de groei van inkomens en een verwachte verdere daling van de huizenprijzen gaat dat percentage dit jaar weer omlaag. ING verwacht dat starters eind dit jaar iets minder dan 29 procent van hun inkomen besteden aan de hypotheek.

ING heeft hierbij gerekend met de hypotheeklasten van de gemiddelde koopwoning. In de praktijk zullen starters vaak een goedkopere woning kopen. Dan zijn hun lasten dus ook wat lager. Vorige maand constateerde taxatiebedrijf Calcasa al dat er voor starters weinig te kiezen is op de woningmarkt. Een gemiddelde alleenverdienende starter kan slechts 3,4 procent van de koopwoningen financieren.

Doorstromer profiteert van meeneemregeling

Mensen die al een koopwoning hebben en een nieuwe kopen, hebben doorgaans veel minder last van de gestegen hypotheekrente. Want via de zogeheten meeneemregeling kunnen zij hun oude, lagere, hypotheekrente 'meenemen' naar de hypotheek voor hun nieuwe woning.

ING rekent voor dat een starter maandelijks netto 1550 euro kwijt is aan de gemiddelde woning, bij een hypotheekrente van 4,8 procent. Een doorstromer met een oude rente uit 2017 (2,3 procent) besteedt aan hetzelfde huis 1290 euro. Bij een doorstromer met een rente uit 2021 (1,54 procent) gaat het om 1230 euro.