Proef met vaccins tegen vogelgriep succesvol

Twee vaccins zijn succesvol gebleken in het beschermen van kippen tegen vogelgriep. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Wageningen. De vaccinaties beschermen, in een labsituatie, de kippen tegen vogelgriep en gaan verspreiding van het virus tegen. In een kamerbrief zegt minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blij te zijn met de uitkomsten van het onderzoek. Hij zet de volgende stap richting grootschalige vaccinatie: het testen van de vaccins bij enkele pluimveebedrijven. Nog vele hobbels De huidige vogelgriepgolf, die al zo'n anderhalf jaar duurt, is de hevigste die Europa gekend heeft. 5 miljoen kippen en ander pluimvee zijn afgemaakt. "Een vaccinatie is dé oplossing voor dit probleem", aldus Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Toch staat Europese regelgeving het gebruik van een vaccin momenteel in de weg. Hoewel het vaccineren van kippen sinds een paar dagen is toegestaan, levert het handelen in (de producten van) gevaccineerd pluimvee in het buitenland nog problemen op. "Je hebt niks aan een vaccin voor kippen als je je eieren niet kwijtraakt", zegt Oplaat. "Maar met een goedwerkend vaccin zijn we wel weer tien stappen verder."

Wat is er onderzocht? Vier verschillende vaccins zijn in het lab op kippen getest. Elk vaccin is toegediend aan tien kippen. Vervolgens is de helft van deze kippen geïnfecteerd met het vogelgriepvirus. Voor twee van de vier vaccins geldt dat de kippen met vogelgriep niet ziek zijn geworden en dat het virus niet is verspreid. Op de boerderij hebben kippen te maken met verschillende ziektes en andere vaccins. Daarom zullen de twee succesvolle vaccins bij enkele pluimveebedrijven worden getest. Dit zogenoemde veldonderzoek zal deze zomer van start gaan.