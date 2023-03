Alcaraz naar halve finales in Indian Wells, Sinner verslaat titelverdediger Fritz

Carlos Alcaraz is nog twee zeges verwijderd van een terugkeer op de troon van de ATP-ranglijst. De 19-jarige Spanjaard bereikte vannacht de halve finales van het Masters-toernooi van Indian Wells door de Canadees Félix Auger-Aliassime in twee sets (6-4, 6-4) te verslaan. Als Alcaraz het toernooi in Californië, ook wel bekend als 'de vijfde grandslam', weet te winnen, dan neemt hij de eerste plaats op de wereldranglijst weer over van Novak Djokovic. In de halve eindstrijd neemt Alcaraz het op tegen de Italiaan Jannik Sinner, die titelverdediger Taylor Fritz in drie sets klopte: 6-4, 4-6, 6-4.

Over de drempel In de voorgaande drie confrontaties met Auger-Aliassime had Alcaraz het onderspit gedolven. Ook nu moest de Spanjaard, die eerder in het toernooi Tallon Griekspoor had verslagen, in een hoogstaande partij tegen de Canadese nummer tien van de wereld zijn beste spel boven brengen. Sterker, van de elf breakpoints die hij tegen de Canadees had gekregen, had hij er nog geen weten te benutten. Die drempel wist de winnaar van de US Open van 2022 op zijn vijfde breakpoint in de vijfde game van de eerste set te slechten. "Dit was de eerste keer dat ik zijn service wist te breken en daar ben ik erg trots op", zou Alcaraz na de partij zeggen.

Tennis is in good hands 🤗 pic.twitter.com/nlyjaV7SWm — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2023

Toen Auger-Aliassime vervolgens op 5-4 zijn eerste breekkans van de wedstrijd liet liggen, trok Alcaraz de set naar zich toe. De tweede set begon met breaks over en weer en Alcaraz bleek net over de sterkste zenuwen te beschikken. De laatste toptienspeler die Alcaraz klopte was Casper Ruud in de finale van de US Open in september 2022. Daarna kampte de jonge Spanjaard met blessures, waardoor hij de eerste plaats op de wereldranglijst weer moest afstaan aan Novak Djokovic. Die winnaar van de Australian Open moest vanwege visaproblemen door zijn weigering een coronavaccin te nemen echter afzeggen voor Indian Wells.

Sinner in halve finales In de halve finales stuit Alcaraz op de Italiaan Sinner. De Italiaan, vorige maand nog verliezend finalist in Ahoy, versloeg titelverdediger Fritz en werd zo de eerste Italiaan bij de laatste vier in de 47-jarige historie van Indian Wells.

Sinner begon sterk en trok de eerste set met 6-4 naar zich toe. Daarna begon de Italiaan wat meer foutjes te maken en zo dwong Fritz (vijfde op de wereldranglijst) een derde set af. Daarin verloren beiden hun eerste servicegame en hielden elkaar daarna in evenwicht tot Sinner op 4-4 toesloeg. De andere halve eindstrijd gaat tussen Daniil Medvedev en Frances Tiafoe.

Swiatek probleemloos verder Bij de vrouwen plaatste Iga Swiatek zich zonder al te veel problemen voor de halve finales in Indian Wells. De titelhoudster sloeg zich met 6-2,6-3 langs de Roemeense Sorana Cirstea. "Ik ga elke wedstrijd beter spelen", had de nummer één van de wereld zich een dag eerder laten ontvallen. Dat beloofde niet veel goeds voor Cirstea (WTA-83), al had die een ronde eerder verrassend gewonnen van Caroline Garcia (5).

Iga Swiatek viert de overwinning op Sorana Cirstea in de kwartfinales van Indian Wells. - EPA