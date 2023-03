Minder Nederlanders seksueel actief, behalve 75+'ers

Nederlanders zijn de afgelopen jaren minder seksueel actief geworden. Op de vraag van het Centraal Bureau voor de Statistiek of ze de afgelopen twaalf maanden gemeenschap hebben gehad, antwoordt 70 procent van de ondervraagden bevestigend. In 2014, toen die vraag voor het eerst werd gesteld voor de Leefstijlmonitor van het CBS, was dat nog 74 procent.

"Mensen zijn toch erg druk geworden", verklaart onderzoeker Hanneke de Graaf van kenniscentrum Rutgers, dat meehielp aan het onderzoek. "Met werk en sport, maar ook doordat je de hele dag op je mobiel kan zitten. Dat is niet goed voor een fijn seksleven."

Wat ook bijdraagt aan de daling is dat jongeren steeds later beginnen aan seks. In die jongste groep was de afname het grootst. "Jongeren zijn vaak wat voorzichtiger om de eerste stap te zetten. Ze stellen het wat langer uit."

In 2014 was in de groep van 16 tot 25 jaar nog 63 procent seksueel actief, dat is nu 56 procent. Volgens De Graaf melden jongeren zelf dat ze een hoge prestatiedruk ervaren en bang zijn om foute keuzes te maken of een verkeerde reputatie te krijgen.

Ze pleit voor voorlichting die daarop ingaat. "Het is jammer dat iemand de stap niet durft te zetten omdat het allemaal perfect moet zijn. Seks hoeft niet perfect te zijn en de eerste keer al helemaal niet."

Fitter en vrijere moraal

Uitzondering op de trend van minder seks zijn 75+'ers. Als enige leeftijdsgroep meldden zij een toename van seksuele activiteit, van 16 naar 27 procent van de ondervraagden.

"We zien dat mensen steeds fitter en gezonder worden, ook op hoge leeftijd. Dat is nu eenmaal goed voor een seksleven", verklaart De Graaf de toename. "Bovendien zijn deze 75+'ers opgegroeid in een andere tijd: het maakt uit of je uit de conservatieve jaren 50 komt, of uit de jaren 60 en 70 met meer vrijheid."

In deze leeftijdscategorie is het verschil tussen mannen en vrouwen het grootst: 37 procent van de mannen meldde het afgelopen jaar seks te hebben gehad, tegen 18 procent van de vrouwen. Dat komt doordat op deze leeftijd vrouwen vaker alleenstaand zijn: vrouwen hebben al een hogere levensverwachting en zijn vaak nog jonger dan hun echtgenoten ook.