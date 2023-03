BBB nu in alle provincies de grootste partij geworden

De BoerBurgerBeweging is bij de Provinciale Statenverkiezingen in alle provincies de grootste partij geworden. Volgens de verkiezingsdienst van het ANP heeft de BBB ook de meeste zetels gekregen in de provincie Utrecht en dat was de laatste provincie waar dat nog niet duidelijk was.

In Utrecht was BBB verwikkeld in een nek-aan-nekrace met GroenLinks, maar nu alle stemmen zijn geteld komt BBB als winnaar uit de bus. De laatste Utrechtse gemeente waar de uitslag werd vastgesteld is Veenendaal.

In Zuid-Holland en Gelderland is de voorlopige uitslag nog niet binnen, maar de partij van Caroline van der Plas is daar al niet meer te achterhalen.