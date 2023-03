Wekdienst 17/3: Tussenvonnis zaak Quincy Promes • GGD'en stoppen met coronatest

Eerst het weer: De dag begint vrij zonnig, vanmiddag meer bewolking en vooral in het westen kans op een bui. Het is zacht met 14 tot 17 graden. In het weekend kans op buien maar ook af en toe zon. Zaterdag wordt het 13 tot 16 graden, zondag iets koeler.

Goedemorgen! De rechter komt met een tussenvonnis in de tijdens het proces heropende mishandelingszaak tegen Quincy Promes en het is de laatste dag dat GGD'en testen op corona.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Amsterdamse rechtbank komt met een tussenvonnis in de zaak tegen profvoetballer Quincy Promes. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie twee jaar gevangenisstraf tegen hem, maar het onderzoek naar mishandeling door Promes wordt heropend. De rechtbank geeft vandaag ook een toelichting op de aanleiding voor heropening van het onderzoek.

De leden van het kabinet komen voor het eerst sinds de verkiezingen bijeen. Belangrijk onderwerp van gesprek is het afgegeven signaal van de kiezer bij de Provinciale Statenverkiezingen. De coalitiepartijen hebben veel zetels in in de Provinciale Staten én de Eerste Kamer verloren. VVD-leider en premier Mark Rutte geeft een persconferentie.

Het is de laatste dag dat mensen bij GGD'en terecht kunnen voor een coronatest. Wie na vandaag nog een PCR-test wil laten doen, bijvoorbeeld voor een reis naar het buitenland, moet naar een commercieel testbedrijf.

Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal maakt de definitieve selectie bekend voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (24 maart) en Gibraltar (27 maart).

Wat heb je gemist?

De BoerBurgerBeweging is definitief in alle provincies de grootste geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Utrecht was de laatste provincie waar de uitslag nog onduidelijk was. De BBB ging daar nek-aan-nek met GroenLinks: de partij kwam zo'n 700 stemmen tekort om de grootste te worden. Nu Veenendaal als laatste Utrechtse gemeente de uitslag heeft gepubliceerd, blijkt dat de BBB daar zo'n 3000 stemmen meer heeft gekregen dan GroenLinks, meer dan genoeg dus om de achterstand goed te maken.

Anders nieuws uit de nacht:

Nieuw-Zeeland doet TikTok in de ban op netwerk parlement: TikTok is eigendom van een Chinees bedrijf en de vrees bestaat dat gebruikersinformatie in handen komt van de Chinese overheid. Het verbod volgt op soortgelijke maatregelen in andere westerse landen.

Vrachtwagen verliest 10 ton slachtafval op A67, snelweg afgesloten: Aan het einde van de middag botste een vrachtwagen bij Geldrop op de vrachtwagen voor hem. Het slachtafval vloog uit de laadbak, over de cabine heen en belandde op de snelweg en op andere auto's.

Nederlandse clubs succesvol in Europa: AZ heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. Na de uitzege in Rome, waren de Alkmaarders gisteravond ook thuis met 2-1 te sterk voor Lazio. Feyenoord plaatste zich met een 7-1 overwinning op Sjachtar Donetsk bij de laatste acht van de Europa League.

En dan nog even dit:

Het RIVM en onderzoeksinstituut TNO hebben een onderzoek gedaan naar de 1,2 miljoen nachtwerkers in Nederland. Het is al langer bekend dat nachtwerkers meer risico lopen op slaapproblemen, diabetes en hart- en vaatziekten. Een van de conclusies uit hun rapport: werkgevers kunnen en moeten aan maatwerk doen om de negatieve gevolgen te verminderen.

Jeroen is nachtwerker. Hoe ouder hij wordt, des te zwaarder werken in de nacht hem valt, zegt hij. Maar hij ziet ook veel voordelen. "Overdag heb ik veel tijd voor mijn zoon."