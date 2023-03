WK-punten scoren wordt een kluif, weet De Vries richting tweede Formule 1-race

"Het voelt nog steeds als een eerste dag op school. Ik draai natuurlijk al wat jaren mee, heb veel race-ervaring en weet hoe raceteams opereren, maar Formule 1 is toch een nieuwe wereld voor me. Ik leer elke dag", zegt de 28-jarige Fries in Saudi-Arabië, in aanloop naar de tweede race van dit seizoen.

De tweede race van het nieuwe Formule 1-seizoen, de Grand Prix van Saudi-Arabië, begint zondag om 18.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Om 22.22 uur is op NPO 1 een uitgebreide samenvatting van de race te zien.

De Vries scoorde vorig jaar als supersub bij achterhoedeteam Williams in zijn Formule 1-debuutrace meteen WK-punten. Die verrassing kon hij onlangs niet herhalen in de seizoensopener in Bahrein. Door een paar kleine foutjes in de kwalificatie belandde hij op de laatste startrij. De grand prix ging beter, maar de Fries kon geen potten breken. Zijn inhaalrace stokte op de veertiende plek.

"De racedag verliep al met al best positief. We waren iets competitiever dan we vooraf dachten", blikt de coureur met een halfvol glas terug op zijn debuut bij renstal Alpha Tauri. "Ik hou daarom een goed gevoel over aan dat weekend. Natuurlijk zijn er veel dingen die beter kunnen en beter moeten. We zijn nog niet waar we willen staan, maar het belangrijkste is dat we ervan leren."

Geen compleet beeld

Het is verleidelijk om na de lege handenrace in Bahrein conclusies te trekken, maar dat is in De Vries' ogen voorbarig. "We hebben testdagen en een race gehad op hetzelfde circuit. Twee weken Sakhir is veel te weinig om de mogelijkheden van de auto goed in kaart te brengen. We hebben nog geen compleet beeld van de sterke en zwakke kanten. We weten niet hoe goed onze AT04 op andere circuits ligt."

Het Corniche-circuit in de Saudische havenstad Jeddah is niet te vergelijken met Sakhir, vertelt De Vries. "Het is het spiegelbeeld van Bahrein. Hier is het asfalt nieuw, de bochtensnelheid hoog en de bandenslijtage laag. Op papier zou dit circuit ons beter moeten liggen. Dat willen we ook graag denken, maar we blijven nederig. De realiteit is boeiender dan alle grafiekjes en de gaten in de middenmoot zijn klein."