In de wachtrij voor het STAP-budget: 'Het is een soort loterij'

Met zo veel mogelijk laptops, computers en telefoons in de aanslag zitten vanochtend naar verwachting weer zeker 100.000 Nederlanders klaar om de wachtrij in te gaan. Niet om tickets te kopen voor een populair concert of festival, maar om een aanvraag voor een STAP-vergoeding te doen.

Dat bedrag van 1000 euro is bedoeld om een cursus of opleiding te volgen en het geld is op verschillende momenten in het jaar aan te vragen bij het UWV. Maar voor sommige mensen leidt dat tot frustratie, omdat ze keer op keer achter het net vissen.

Want vorig jaar was bij elke ronde het budget al snel op. Dit jaar is er nog helemaal geen kans geweest om subsidie aan te vragen: in januari werd de aanvraagronde uitgesteld vanwege misbruik door aanbieders van cursussen en de maand erop was er zo'n grote storing bij het UWV, dat de ronde werd uitgesteld naar vandaag.

Notuleren en mindful running

Dat heeft ook Greet Plaatzer gemerkt. Nadat ze twee jaar geleden haar baan was verloren, wilde ze een opleiding volgen om haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Inmiddels heeft ze werk gevonden, waarbij een cursus notuleren goed van pas zou komen.

Ze probeert sinds vorig jaar een budget te regelen, maar tot nu toe zonder succes. "De eerste keer lukte het niet door een fout bij het UWV, de tweede keer viste ik achter het net", vertelt ze. "De derde keer heb ik vol spanning op mijn vakantieadres keurig een uur van tevoren ingelogd, maar toen was er die grote storing."

Ook hardlooptherapeut Marjolein de Ridder, die probeert het budget aan te vragen voor een opleiding om mindful running te geven aan zwangere vrouwen, kwam er nog niet doorheen. "Ik heb net een baby gekregen en zat urenlang met mijn laptop, iPhone en telefoon in de wachtrij. Het was eigenlijk een absurde situatie, zo tussen de babyflessen."

Verkapte bezuiniging

Tot twee jaar geleden kon iedereen opleidingskosten van de belastingen aftrekken. Het nadeel was wel dat maar weinig mensen daar gebruik van maakten, mede omdat de kosten moesten worden voorgeschoten. Daarom werd het STAP-budget bedacht, zodat iedereen op een laagdrempelige manier een cursus kan volgen.

Maar daardoor is het wel een stuk onzekerder of je er ook aanspraak op kan maken. Of je door de wachtrij komt, is een kwestie van geluk. "Het is een soort loterij", zegt De Ridder. "Mensen die een vorige keer een subsidie hebben gekregen, maken in principe evenveel kans als de mensen die nog nooit een opleiding hebben gehad."

"In de praktijk is het daardoor voor mij een verkapte bezuiniging, omdat de opleidingskosten niet meer aftrekbaar zijn van de belasting", vertelt Maud Groeneberg, die mediator is. "Ik ben verplicht opleidingen te volgen in verband met mijn accreditatie. Doordat ik nu ook geen budget krijg, wordt dat voor mij door de overheid nu heel erg duur gemaakt."