Nieuw-Zeeland doet TikTok in de ban op netwerk parlement

Nieuw-Zeeland gaat het gebruik van de video-app TikTok verbieden op het netwerk van het landelijke parlement, uit angst voor het lekken van gevoelige informatie naar de Chinese overheid. TikTok is eigendom van het Chinese bedrijf ByteDance.

Het verbod volgt op soortgelijke maatregelen in andere westerse landen: gisteren deed de Britse overheid de app in de ban voor ministers en rijksambtenaren, eerder namen onder meer de VS en de EU al zulke maatregelen. De vrees is dat de Chinese overheid via de app inzage krijgt in onder meer contactgegevens en locatie van de gebruikers. Het verbod in Nieuw-Zeeland gaat eind van deze maand in.

Volgens Rafael Gonzalez-Montero, de bestuurder die aan het hoofd staat van de ambtelijke organisatie van het parlement, volgt het verbod op overleg met andere regeringen en cyberveiligheid-experts. "Daaruit bleek dat de risico's van de app niet acceptabel zijn in de omgeving van het Nieuw-Zeelandse parlement." Voor wie de app echt nodig heeft voor zijn werk, kan een uitzondering gemaakt worden, zegt hij.

Volledig verbod in VS

Gisteren waarschuwde de Amerikaanse overheid al dat TikTok volledig verboden wordt in de VS als het Chinese ByteDance het platform niet verkoopt. Ook in Nederland is TikTok onderwerp van discussie. Vorige maand bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer de populaire app wil verbieden. Hiermee zou de app verdwijnen van de werktelefoons en andere apparatuur van zo'n 140.000 rijksambtenaren.

TikTok heeft nog niet gereageerd op het verbod in Nieuw-Zeeland, maar zei eerder wel al over maatregelen in andere landen dat die "gebaseerd zijn op fundamentele misverstanden over de app, en gemotiveerd door geopolitieke overwegingen". Het bedrijf wijst de beschuldiging van spionage voor de Chinese overheid van de hand, en zegt al ruim 1,5 miljard dollar te hebben uitgegeven aan maatregelen om de data van gebruikers te beveiligen.