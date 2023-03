Caribisch Nederland kiest eilandsraden, zittende partijen kunnen doorregeren

Op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen werd op de drie Nederlandse eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius ook gestemd voor de eilandsraden. Die raden besturen de eilanden, vergelijkbaar met gemeenteraden in Nederland. De uitkomsten zijn minder spectaculair dan in Nederland: de zittende partijen kunnen doorgaan met besturen, zij het in sommige gevallen met averij.

De kiesgerechtigden op de drie eilanden in Caribisch Nederland konden stemmen voor kiescolleges, die in mei samen met de Provinciale Staten in Nederland gaan bepalen hoe de Eerste Kamer eruit gaat zien.

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn speciale gemeenten die vallen onder Haags gezag, en horen niet bij Nederlandse provincies. Via de kiescolleges hebben inwoners toch invloed op de Eerste Kamer, al is het aantal kiezers zo laag dat ze in de praktijk geen invloed op de samenstelling van de Kamer hebben. De lokale partijen maken vooraf ook niet duidelijk op welke partij ze zullen stemmen voor de Eerste Kamer.

Bonaire

Op Bonaire kreeg de Democratische Partij (PDB) drie zetels, en daarmee mag de partij zich winnaar van de verkiezing noemen. Met 4000 stemmen is de partij de grootste geworden. Maar of lijsttrekker Clark Abraham daar veel mee opschiet moet nog blijken. De zittende coalitie van MPB en UPB liep averij op, maar behoudt via het restzetelsysteem waarschijnlijk vijf van de negen te verdelen zetels, en dus de meerderheid.

Bij de verkiezingen voor het kiescollege was dezelfde onderverdeling te zien: DPB is de grootste met ruim 37 procent van de stemmen, UPB kreeg 26 procent en MPB ruim 16 procent.

Saba

Op het kleine eiland Saba, met maar 2000 inwoners, verloor de Windward Islands People's Movement (WIPM) van Bruce Zagers twee van de vijf zetels. De partij bestuurt het eiland al tientallen jaren, en haalde bij de vorige verkiezingen nog alle vijf zetels.

Vorig jaar brak een van Zagers' partijgenoten met de partij, om onafhankelijk door te gaan. Met de nieuwe partij Party for Progress, Equality & Prosperity (PEP) behaalde dit eilandsraadslid nu twee zetels. Toch kan de WIPM met drie zetels gewoon doorregeren.

Aan de verkiezingen voor het kiescollege deed alleen de WPIM mee, hoeveel stemmen er zijn uitgebracht is nog niet bekend.

Sint-Eustatius

Op Sint-Eustatius heeft de Progressive Labour Party (PLP) met bijna 1000 stemmen overtuigend gewonnen. Nederland greep in 2018 in op het eiland, en plaatste het onder curatele vanwege wanbestuur van diezelfde PLP. De toenmalige hoofdrolspeler Clyde van Putten kreeg als lijstduwer gisteren verreweg de meeste stemmen.

Het eiland heeft als enige van de drie eilanden in Caribisch Nederland een lokale afdeling van het CDA, onder leiding van Koos Sneek, maar die eindigde als laatste van de drie partijen, en blijft zonder zetel.

Veel macht krijgt de nieuw gekozen eilandsraad van Sint-Eustatius nog niet. Door de Nederlandse ingreep is het budgetrecht nog steeds in handen van een door Nederland benoemde regeringscommissaris. Alleen deze commissaris mag beslissen over de uitgave van overheidsgeld.