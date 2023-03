Vrachtwagen verliest 10 ton slachtafval op A67, snelweg uren afgesloten

Een vrachtwagen is een lading slachtafval verloren op de A67 bij Geldrop. Zo'n tien ton ingewanden is terechtgekomen op de rijbaan. Vanwege opruimwerkzaamheden was de snelweg in de richting van Eindhoven een groot deel van de nacht dicht.

Iets voor 17.00 uur verloor een vrachtwagen met slachtafval een groot deel van de lading van zo'n 10.000 kilo, meldt Omroep Brabant. Op dashcam-beelden vanuit een passerende auto is te zien dat de vrachtwagen vol op de remmen moest toen die in een file belandde, en daarna op een andere vrachtwagen botste. Door de klap schoot het slachtafval uit de bovenkant van de oplegger, langs het afdekzeil, en kwam het over de bestuurderscabine en andere auto's heen.

De dashcam-beelden van automobilist Jeroen Hendriksen, die langsreed tijdens de botsing: