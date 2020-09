Nieuwe bondscoach De Boer: 'Kandidaat drie, vier of vijf? Niet interessant...'

Over de aanstelling van De Boer was een hoop te doen. "Kandidaat een, twee, drie, vier of vijf? Niet interessant...", sprak de opvolger van de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman. "Ik ben zeer vereerd."

Frank de Boer voelt zich vereerd dat hij de nieuwe bondscoach is geworden van het Nederlands elftal. "Hier zit een heel blij persoon, hoewel je dat soms niet altijd aan me ziet."

"Het ziet er hartstikke mooi uit", zag hij de toekomst van het Nederlandse voetbal toen al met vertrouwen tegemoet. "Er zat wel een mooie generatie aan te komen."

En met die groep mag hij volgende zomer aantreden op het EK. "Laten we hopen dat we daar zo lang mogelijk in meedoen en trots zijn op ons land. Ik zie een mooie periode voor ons."

'Denk dat ik dit kan'

De 112-voudig international haalde als speler met Oranje de halve finales op het WK 1998 en het EK 2000. Als assistent-bondscoach was hij met Nederland WK-finalist in 2010. "Misschien in de breedte, denk ik dat dit nog een talentvollere groep is", schat hij in.

De Boer zit op 7 oktober voor het eerst in de dug-out, tijdens de vriendschappelijke interland tegen Mexico. Vier dagen later volgt de eerste officiële wedstrijd, op bezoek bij Bosnië en Herzegovina in de Nations League. Weer drie dagen later wacht Italië.

"Ik denk dat ik dit kan", besluit De Boer. "Anders had ik geen ja gezegd."