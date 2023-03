AZ-trainer Jansen gelooft in eindzege Conference League: 'Laat maar komen'

Ook Jansen gelooft daarin: "De kwartfinales hoeven niet het einde te zijn. Alles is mogelijk, dus een eindzege is zeker niet uitgesloten. Laat de volgende maar komen."

Verbaasd is Reijnders niet over de zege: "Vorige week lieten we het ook al zien. Het zegt genoeg over onze kwaliteiten, en het maakt me trots dat je hier deel van uit mag maken. Bij de loting wist je dat Lazio niet de minste was, maar we hebben altijd vertrouwen gehad. Het is mooi, maar bij de volgende loting willen we er ook staan. Natuurlijk kunnen we ver komen in de Conference League."

Trainer Pascal Jansen is net zo trots, maar denkt alweer vooruit: "We spelen zoveel wedstrijden, deze is bijzonder maar het feestje na afloop is maar kort. We denken alweer aan de volgende wedstrijd tegen FC Twente."

AZ kwalificeerde zich met een knappe 2-1 zege op Lazio voor de kwartfinales van de Conference League. Middenvelder Tijjani Reijnders is trots op de prestatie: "Ik had net een klein besefmomentje in de kleedkamer. Vorig jaar ging je er in deze ronde uit tegen Bodø/Glimt."

Ook roemt Jansen zijn spelers, onder anderen Sven Mijnans en Reijnders. "Mijnans heel bijzonder, zo kort als hij bij ons is. Maar dat zegt genoeg over zijn kwaliteiten. Ook Reijnders is bijzonder, met alle aandacht die hij krijgt van de buitenwereld."

Reijnders weet niks van interesse Ajax

Die aandacht van de buitenwereld gaat over de interesse van Ajax in Reijnders. De middenvelder zegt nog van niks te weten: "Het is voor mij niet goed om het allemaal te lezen. Ik focus me nu op AZ en wil me niet laten afleiden. De trainer noemt het een groot compliment. In de zomer ga ik ernaar kijken, maar ik heb net bijgetekend hier."

De Griekse spits Vangelis Pavlidis was evenmin verbaasd over het doorgaan van AZ: "Ik ken onze kwaliteiten, het team heeft het goed gedaan. We hielden de bal goed bij ons, en na de 1-1 hadden we de controle."