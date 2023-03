Extra Champions League-ticket Nederland nog niet binnen na stunt Sporting

Nederlandse voetbalfans hoopten donderdagavond op een feestje: als Sporting CP in de Europa League zou worden uitgeschakeld door Arsenal, zou Nederland op basis van de UEFA-coëfficiëntenlijst vanaf het seizoen 2024/2025 zeker zijn van twee directe tickets voor de Champions League.

Maar het liep anders: Sporting stuntte in Londen door Arsenal na het nemen van strafschoppen uit te schakelen en door te gaan naar de kwartfinales.

Het extra ticket is nog niet zeker, maar er is nog genoeg kans voor Nederland. Dan moeten Feyenoord en AZ het goed blijven doen in Europa, en de overgebleven Portugese clubs Sporting en Benfica niet.

Schot van 42 meter

Het zag er geruime tijd goed uit voor Nederland: Arsenal kwam, na de 2-2 in Lissabon, in de 19de minuut op voorsprong door een goal van Granit Xhaka.

Maar na een uur kwamen de Portugezen op gelijke hoogte door een geweldig afstandsschot van liefst 42 meter van Pedro Gonçalves.