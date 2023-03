Geen kwartet voor Van Gerwen, die in Nottingham diep buigt voor Dobey

Michael van Gerwen had zijn zinnen gezet op een kwartet, vier eindzeges op rij in de Premier League Darts. In Nottingham strandde hij echter in de halve finales na een 'whitewash' van Chris Dobey: 0-6. Nooit eerder ging Van Gerwen er met zulke cijfers af in de historie van de Premier League.

Een nederlaag die dus hard aankwam bij Mighty Mike. Al in de eerste leg werd hij gebroken door de Engelsman, die een 114-finish liet noteren.

Dobey liep vervolgens uit, met onder meer een uitgooi van 94. In de zesde en laatste leg sloot hij af met een 103-finish. Van Gerwen stond erbij en keek ernaar.

Een ronde eerder versloeg hij Peter Wright nog met speels gemak (6-1) en die zege betekende de tiende Premier League-overwinning van Van Gerwen op rij.