AZ verrast Lazio ook in Alkmaar en bereikt kwartfinales Conference League

Na Feyenoord heeft ook AZ de kwartfinales in Europa bereikt. In de Conference League werd tegen Lazio, net als vorige week in Rome, een 1-0 achterstand omgebogen in een verrassende 2-1 overwinning op de nummer drie van Italië. Morgenmiddag is de loting voor de kwartfinales, mogelijke tegenstanders zijn: Anderlecht (met de uitblinkende keeper Bart Verbruggen, die in de voorselectie zit van het Nederlands elftal), Gent, West Ham United, Lech Poznan (getraind door John van den Brom), Fiorentina, FC Basel en Nice. Lazio was op maar liefst vijf plaatsen gewijzigd vergeleken bij de vorige wedstrijd tegen AZ, en op drie plekken vergeleken met de competitiewedstrijd van afgelopen weekend. Reden hiervoor zou de Serie A-wedstrijd van komende zondag kunnen zijn, de Derby della Capitale. Oftewel, de beladen stadsderby tegen AS Roma. Altijd belangrijk, maar dit jaar ook nog qua ranglijst vanwege de Champions League-tickets voor de eerste vier ploegen. Lazio staat derde en Roma is met twee punten minder momenteel de nummer vijf. AZ schrikt niet van achterstand Al in de tweede minuut pakte AZ-linksback Milos Kerkez een gele kaart, nadat hij zijn aan de buitenkant doorgebroken man Matteo Cancellieri neer had gelegd. Het bleek geen voorbode voor een spectaculair begin van de wedstrijd, aangezien de eerste kans pas in de zeventiende minuut viel te noteren. Jens Odgaard gaf een bal vanaf de achterlijn voor die spits Vangelis Pavlidis in kansrijke positie niet helemaal goed raakte. De bal ging niet op doel, sterker nog: meer richting de zijlijn.

Milos Kerkez (rechts) in duel met Matteo Cancellieri - ANP

Vier minuten later scoorden de Italianen uit het niets de 0-1. Mattia Zaccagni werd over links diep gestuurd en vond Felipe Anderson in de zestienmeter van AZ. De Braziliaan schoot hard en droog raak in de korte hoek van AZ-keeper Mathew Ryan. AZ ging gelijk in de tegenaanval, al leverde dat niet direct kansen op. Dat was ook niet nodig, want in de 28ste minuut poeierde Jesper Karlsson de bal, met een flinke zwabber, van afstand in het doel achter Lazio-keeper Ivan Provedel: 1-1.

Jesper Karlsson juicht na zijn gelijkmaker - ANP

AZ was daarna sterker, met schoten van Sven Mijnans en Tijjani Reijnders naast de goal en een schot op doel van Pavlidis vlak voor rust. Dat schot werd gered door Provedel. Ook de corner die daaruit vloeide was gevaarlijk, maar het ziedende schot van Karlsson werd andermaal gered. Gelijk klonk het rustsignaal. Lazio overlopen door AZ In de tweede helft probeerde ook Lazio-linksback Luca Pellegrini het van afstand met een zwabberbal, Ryan kon maar moeizaam redden. Veel meer lieten de Italianen begin tweede helft niet zien. Sterker nog, Reijnders kon weer schieten van buiten de zestien en schoot de bal op de paal. In de 62ste minuut werd het nog mooier voor de Alkmaarders. Pavlidis nam de bal goed aan op de zestienmeter en schoot laag en droog raak: 2-1. Net als in Rome vorige week draaide AZ een 1-0 achterstand om in een voorsprong. Bijna gelijk daarna leek AZ de genadeklap uit te delen, maar een mislukte hakbal van Pavlidis werd ternauwernood tot hoekschop verwerkt. Weer een minuut later raakte Odgaard de paal.

Odgaard viert de 2-1 van Pavlidis - ANP

Waar Lazio twee goals nodig had voor een verlenging leek het of AZ de doelpunten nodig had. Ze speelden na de 2-1 feller, frisser en gewoonweg beter dan Lazio. Ook het inbrengen van Spanjaarden Luis Alberto en Pedro (die nog scoorde in Rome) maakte weinig verschil. Reijnders raakte een kwartier voor tijd zelfs opnieuw de paal. Geen moment kwam de zege voor de Alkmaarders in gevaar. Lazio leek geen kracht te hebben of te willen verspillen en AZ profiteerde dankbaar.