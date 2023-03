Verbazing bij 'geweldig' Feyenoord over 7-1 zege in Europa League

Arne Slot heeft aangegeven verbaasd te zijn dat het zo makkelijk ging in de Europa League-wedstrijd tegen Sjachtar Donetsk. Na de 1-1 in het heenduel won Feyenoord in De Kuip met maar liefst 7-1. Het verschil zat hem in de intensiteit en effectiviteit, vond zowel Slot als Oussama Idrissi. "Ik vond dat Sjachtar het eerste half uur beter voor de dag kwam dan vorige week. Het lukte ze met regelmaat om goed op te bouwen", keek Slot terug. "Maar tegen deze intensiteit zijn ze in de competitie niet gewend om te spelen." Goede keuzes maken "Ik denk dat we defensief goed stonden en intensiteit op de mat hebben gelegd met continu afjagen en aan de bal goede keuzes maken. Daar staan we om bekend", vond Idrissi, die twee keer scoorde. "We zijn efficiënt geweest met de kansen. Dat is de laatste weken wel eens anders geweest."

De reactie van Feyenoord-aanvaller Oussama Idrissi na de Europa League-wedstrijd tegen Sjachtar Donetsk.

Idrissi: "De afgelopen weken waren we vaak goed tot aan het laatste deel van het veld. Daar waren we ongeduldig, maar vandaag waren we meer secuur. Als je dan snel een paar goals maakt, ontstaat er meer ruimte en wordt het een stuk makkelijker." Bij rust stond Feyenoord met 3-0 voor en Idrissi vreesde op dat moment een beetje voor zijn plekje in de ploeg. "Ik had het begrepen als Slot me had gewisseld. Het ging wat stroef op links, maar gelukkig liet de trainer me staan. En toen werd ik matchwinner", zei de maker van de vierde en vijfde goal.

Problemen met linksbacks Feyenoord kwam redelijk ongeschonden uit de wedstrijd tegen Sjachtar Donetsk, maar kent wel problemen op de linksbackpositie. Marcos López viel uit. "Hij kwam wat ongelukkig terecht. Ik heb wel het idee dat hij zondag tegen Ajax beschikbaar is, maar met zekerheid kan ik dat niet zeggen", zei Arne Slot. López verving juist de zieke Quilindschy Hartman. Slot: "Hij was grieperig. Ik weet niet hoe snel hij herstelt."

Feyenoord nam pas na de zevende goal gas terug, waarna Kevin Kelsy voor de Oekraïense eretreffer zorgde. Het leverde Sjachtar applaus op van de Rotterdamse supporters. "Dat betekende heel veel voor ons", zei trainer Igor Jovićević. 'Geweldig Feyenoord' De Kroaat had "een geweldig Feyenoord" gezien. "Het ene team was vanavond beter dan het andere. Dat is voetbal. We hebben alles gegeven. Alle fouten die wij hebben gemaakt, leverden een tegengoal op. De penalty (die de 3-0 betekende, red.) was de definitieve tik voor ons." Voor Feyenoord was het juist een wedstrijd die extra vertrouwen gaf met het oog op de Klassieker tegen Ajax van zondag. "Het is wel prettig als je met zo'n overwinning van het veld stapt", aldus Slot. Idrissi gaf aan "dat iedereen lekker in z'n vel zit. Dan ga je lekker de volgende wedstrijd in."

