Amerikaanse banken redden branchegenoot met 30 miljard dollar steun

Een derde noodlijdende Amerikaanse bank is door branchegenoten gered. Elf andere banken geven de First Republic Bank ruim 30 miljard dollar financiële steun, zodat de bank niet failliet gaat. De kapitaalinjectie wordt gesteund door de Amerikaanse overheid en de centrale bank van het land.

Eerder gingen al twee banken over de kop, de Silicon Valley Bank (SVB) en de Signature Bank. Dat zorgde voor flinke onrust onder beleggers wereldwijd. De First Republic Bank kwam ook in de problemen de afgelopen dagen, omdat er geruchten waren dat deze bank de volgende was die zou vallen. Ook bankaandelen in de AEX gingen flink naar beneden.

Donderdag kwam de aandelenkoers van de bank opnieuw in de problemen, zodanig dat de handel meerdere keren stilgelegd moest worden. Toen er geruchten kwamen over een eventuele redding van de FRB, steeg de koers flink. Uiteindelijk sloot die zelfs positief af.

Vertrouwen hersteld

De stortingen van andere banken hebben het vertrouwen in beleggers weer hersteld. De grootste bijdrages komen van de Bank of America, Wells Fargo, Citigroup en JPMorgan Chase. Het bedrag van in totaal ruim 30 miljard dollar blijft minimaal 3 maanden op de rekening staan van de First Republic Bank.

Volgens persbureau Bloomberg is de steunactie door de Amerikaanse overheid opgezet. De minister van Financiën zou vandaag hebben gesproken met de topman van een van de grootste geldschieters, JPMorgan.