KNVB: 'Nadrukkelijk gekeken naar bondscoach van niet-westerse komaf'

In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach is er 'breed en nadrukkelijk' gekeken naar een bondscoach van niet-westerse komaf. Dat laat KNVB-directeur Eric Gudde weten tijdens de presentatie van Frank de Boer als nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal.

Zijn woorden komen niet uit de lucht vallen. Eerder deze week botste het KNVB-bestuur met de commissie Mijnals. Volgens de acht commissieleden hebben directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma en consorten steken laten vallen in de benoemingsprocedure bij een nieuwe bondscoach.

Hun kritiek zit hem niet in het feit dat Frank de Boer de nieuwe bondscoach is geworden. Wat steekt is dat het thema diversiteit niet met beide handen werd aangegrepen in de zoektocht naar een geschikte opvolger van Ronald Koeman.

Gemiste kans

"Een gemiste kans voor open doel", typeerde commissievoorzitter Humberto Tan verleden week de situatie. Daarnaast concludeerde de voltallige commissie Mijnals dat het polsen van Frank Rijkaard (een van de drie gegadigden op het kandidatenlijstje van de bond) puur voor de bühne was, bedoeld om het thema diversiteit af te vinken.

"Dat is hun oordeel", pareert Gudde. Diversiteit zou weldegelijk zijn meegewogen in de keuze voor een nieuwe topcoach.

"Het proces is zorgvuldig geweest", benadrukt Gudde, die met de commissie om de tafel wil blijven. Inmiddels zijn er al twee gesprekken gevoerd. Een derde gesprek staat begin oktober gepland.

"Dit is een belangrijk thema voor de KNVB", stelt de voetbalbestuurder die en passant wijst op personele veranderingen binnen de muren van het bondskantoor. "Afgelopen vijf maanden hebben wij op dat vlak binnen onze eigen organisatie successen geboekt".