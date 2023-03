Na Wimbledon- en Australian Open-succes valt Rybakina ook in Indian Wells op

De Kazachse tennisster Jelena Rybakina blijft sterk presteren. Nadat ze vorig jaar Wimbledon had gewonnen en in januari de finale van de Australian Open had gehaald, heeft ze bij het grote toernooi van Indian Wells de halve finales bereikt.

Tegenstander in de kwartfinales, Karolina Muchova, werd in de Californische zon redelijk moeilijk verslagen met 7-6 (7), 2-6, 6-4.

Omdat op Wimbledon vorig jaar geen punten te verdienen waren vanwege het weren van Russische spelers, staat Rybakina 'slechts' tiende op de wereldranglijst. Als ze in Indian Wells de titel pakt, klimt ze naar de zevende plaats.

Tegenstander van Rybakina in de halve finales komt uit het duel tussen nummer één van de wereld, Iga Swiatek, en de Roemeense Sorana Cîrstea.

Setpoint verspeeld door Muchova

In de vijfde game van de eerste set pakte de Tsjechische Muchova de eerste break van de wedstrijd tegen Rybakina, maar die maakte er even later - ondanks een setpoint tegen - weer 5-5 van en trok de set in een tiebreak naar zich toe.