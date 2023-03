United, Juventus en Sevilla net als Feyenoord naar kwartfinales Europa League

Tyrell Malacia en Wout Weghorst hadden een basisplaats gekregen van Ten Hag. Weghorst, die vorige week de 4-0 maakte, was al snel dicht bij de openingstreffer. Casemiro kopte de bal in de achtste minuut door uit een corner en de duikende Weghorst kon er met het hoofd net niet bij.

Betis geloofde nog wel in een wonder, gesteund door de fans, en kreeg in de open eerste helft ook de nodige kansen. Zo schoot Juanmi oog in oog met keeper David De Gea voorlangs en knalde de 41-jarige aanvoerder Joaquín tegen de buitenkant van de paal.

Weer bijna Weghorst

Vlak voor rust was Weghorst opnieuw dicht bij een goal, toen de Uruguayaan Facundo Pellistri - voor het eerst in de basis - de bal tegen de paal schoot en de Nederlander net tekort kwam om de rebound te benutten.

Marcus Rashford was uiteindelijk degene die Sevilla de nekslag bezorgde: met een geweldige uithaal van ruim twintig meter zorgde hij tien minuten na rust voor de 1-0, waarmee het verzet van Betis was gebroken.