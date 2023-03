Feyenoord vermorzelt Sjachtar (7-1) in Europa League en is klaar voor Ajax

Een groots Feyenoord heeft zich met opvallend gemak geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. Het uiterst povere Sjachtar Donetsk kreeg in De Kuip met maar liefst 7-1 klop. De Rotterdammers kunnen zich nu volledig richten op de Klassieker tegen Ajax van komende zondag in de eredivisie. De loting voor de kwartfinales van de Europa League is vrijdag om 13.00 uur. Sjachtar, momenteel koploper in de Oekraïense competitie, eindigden eerder dit seizoen in de Champions League nog als derde in een groep met Real Madrid, RB Leipzig en Celtic en dwong vervolgens ten koste van Stade Rennais een tweeluik met Feyenoord af. Niet onder indruk De formatie van trainer Arne Slot bleek niet onder de indruk en liet vorige week in Warschau al grotendeels zien hoe de verhoudingen lagen. Sjachtar kwam in de slotfase dan wel gelukkig op voorsprong, maar de 1-1 van de Argentijnse invaller Ezequiel Bullaude was meer dan verdiend.

In De Kuip, door een straf van de UEFA niet geheel gevuld, trok Feyenoord die lijn door, met dien verstande dat de kansen nu veelal wel op waarde werden geschat. Slot kon overigens geen beroep doen op de zieke Quilindschy Hartman en gunde Gernot Trauner sinds lange tijd weer een basisplek. De Oostenrijker had een aandeel in de 1-0 van Santiago Gimenez. Na balverlies van Dmytro Kryskiv bediende Trauner Alireza Jahanbakhsh, die op zijn beurt Gimenez bereikte. De Mexicaanse spits legde Artem Bondarenko en Valeriy Bondar in de luren en schoot onberispelijk raak: 1-0. Historische avond Die goal bleek het startsein van een historische avond. Aanvoerder Orkun Kökçü verdubbelde de marge door de bal met uiterste precisie in de hoek te plaatsen en maakte er nog voor rust 3-0 van uit een penalty, na hands van Juchym Konoplja. Tussendoor pegelde Heorhij Soedakov nog op de lat.

Orkun Kökçü - Pro Shots

Dat was even een stuiptrekking van Sjachtar, net als een gemiste kans pal voor de pauze van ex-Ajacied Lassina Traoré, die stuitte op Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther. Want in de tweede helft werd Sjachtar welhaast dronken gespeeld. Sevilla-huurling Oussama Idrissi eiste eerst de hoofdrol op met twee wonderschone, bijna identieke, treffers. De linksbuiten trok telkens naar binnen en knalde de bal vervolgens met rechts in de verre hoek. Slot wist in aanloop naar de uiterst belangrijke Klassieker van zondag genoeg en haalde na de 4-0 Giménez en Sebastian Szymanski naar de kant en na de 5-0 kreeg ook doelpuntenmaker Idrissi rust.

Alireza Jahanbakhsh - Pro Shots