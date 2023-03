Massaprotest in Franse steden tegen verhoging pensioenleeftijd

In verschillende Franse steden zijn massaprotesten tegen de door president Macron doorgedrukte verhoging van de pensioenleeftijd. In Parijs ontruimt de politie de Place de la Concorde, waar duizenden betogers zich verzameld hadden.

De politie zet traangas en waterkanonnen in om de betogers uit elkaar te drijven, melden Franse media. Ook is op tv te zien dat er vuurwerk naar agenten wordt gegooid. Op verschillende plaatsen is sprake van brandstichting.

Macron heeft via een grondwettelijke procedure het parlement omzeild om de pensioenleeftijd te kunnen verhogen van 62 tot 64 jaar, tot grote onvrede van oppositiepartijen en demonstranten. Behalve in de hoofdstad wordt onder andere ook in Dijon, Lille, Marseille, Lyon, Grenoble en Bordeaux geprotesteerd tegen de impopulaire maatregel.

In Dijon zijn poppen met het gezicht van Macron en andere kabinetsleden in brand gestoken door betogers: