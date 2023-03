Massaprotest en onlusten in Franse steden na verhoging pensioenleeftijd

In verschillende Franse steden zijn massaprotesten tegen de door president Macron doorgedrukte verhoging van de pensioenleeftijd. Onder meer in Marseille en Parijs zijn confrontaties tussen demonstranten en de politie. Ook richten relschoppers vernielingen aan.

In Parijs heeft de politie de Place de la Concorde ontruimd, waar duizenden betogers zich verzameld hadden. De politie zet traangas en waterkanonnen in om de betogers uit elkaar te drijven, melden Franse media. Ook is op tv te zien dat er vuurwerk naar agenten wordt gegooid. Tientallen mensen zijn gearresteerd.