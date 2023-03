Ruim 450 tijdelijke studentenwoningen in oud Philips-hoofdkantoor Eindhoven

Het voormalige hoofdkantoor van Philips in Eindhoven wordt omgebouwd tot een appartementencomplex met 456 tijdelijke studentenwoningen. Het is volgens de gemeente Eindhoven de bedoeling dat studenten er vanaf volgend studiejaar terecht kunnen. Ze kunnen er drie tot vijf jaar wonen.

Het kantoorgebouw, dat in 1964 in gebruik werd genomen, was tot 2001 het hoofdkantoor van Philips Nederland, schrijft Omroep Brabant. Vorig jaar februari werd het kantoorgebouw ook aangewezen als rijksmonument. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ziet het gebouw als een icoon voor Eindhoven, het kreeg de status vooral vanwege de experimentele bouwtechniek.

Volgens wethouder Mieke Verhees heeft Eindhoven te maken met een groot woningtekort. "Ook voor studenten. Het duurt nog enkele jaren voordat het Philips-kantoor zijn nieuwe bestemming krijgt", zegt ze. "Daarom heb ik contact gezocht met de eigenaren van het gebouw en met de TU Eindhoven, om te kijken wat er in de tussentijd mogelijk is."

Geluidsoverlast en zwerfafval

De voormalige 15 kantoorverdiepingen worden omgebouwd tot studentenkamers. Het idee is dat er groepen van acht tot tien studenten komen te wonen, die sanitair en de keuken delen. De TU blijft ook na de verbouwing betrokken bij het complex en zal onder meer meewerken aan beheer van het gebouw.

"We gaan per verdieping oudejaarsstudenten inzetten als contactpersoon met de beheerder", zegt Jan-Willem Schellekens, verantwoordelijk voor vastgoed bij de universiteit. "Dat moet voor duidelijkheid zorgen over huishoudelijke reglementen en helpen om een hechte studentengemeenschap te vormen."

De huidige eigenaar van het voormalige hoofdkantoor, Ten Brinke/BPRE, gaat de tijdelijke inrichting van het gebouw betalen. "Als universiteit mogen we zelf niet investeren in studentenhuisvesting", aldus Schellekens. Er wordt nog een buurtbijeenkomst georganiseerd waar omwonenden hun zorgen en ideeën kunnen delen, aldus de gemeente. Zo wordt er gesproken over geluidsoverlast en manieren om zwerfafval tegen te gaan.