Vlaggen weer omgedraaid: 'Maar strijd nog niet gewonnen'

De vlag kan uit én 180 graden worden gedraaid, die oproep doen BBB en boerenorganisaties. Het symbool van de boerenprotesten en algehele onvrede met het kabinet, de omgekeerde Nederlandse vlag, mag wat hen betreft weer normaal wapperen. Boer René Staal in Zuidermeer in Noord-Holland geeft gehoor aan de oproep. "Dit voelt heel goed", zegt hij tevreden. Het terugdraaien van de vlag is voor hem een bedankje voor burgers die op BBB hebben gestemd. "Zonder hun steun hadden we het niet gered. Maar: we hebben de veldslag gewonnen, nog niet de oorlog." In voorlopig zeker acht provincies is de BoerBurgerBeweging de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij ligt op koers voor 16 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. Daardoor wordt het voor de coalitie een stuk lastiger om bijvoorbeeld de omstreden stikstofwet erdoor te krijgen. Boer René Staal draaide vanmiddag zijn vlag weer om:

Boer René Staal is blij dat BBB de grote winnaar is van de verkiezingen. "Maar als er toch weer over links geregeerd wordt, gaat de vlag gewoon weer op z'n kop." - NOS

"De komende dagen worden er weer heel wat Nederlandse vlaggen andersom opgehangen om de burgers te bedanken", reageert Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF) op de monsterzege. Het gaat om vele duizenden vlaggen, die op sommige plekken in lange rijen langs snel- of provinciale wegen staan opgesteld. Ook in steden zijn ze te zien bij particulieren achter het raam of op het balkon. Het zal nog wel even duren voordat de laatste driekleur weer rechtop is gehesen. Bij boer Staal is vandaag in ieder geval de eerste vlag omgedraaid. De vraag is wel voor hoelang. "Als er toch weer over links geregeerd wordt, gaat 'ie gewoon weer op z'n kop."

Deze vlaggen langs de A58 in Goes zijn alvast terug omgedraaid - ANP

Door de samenvoeging van PvdA en GroenLinks (samen vooralsnog 15 zetels) kan de senaat namelijk ook 'over links gaan'. Sowieso zijn er Europese regels voor de bescherming van natuurgebieden waar Nederland in elk geval aan moet voldoen. "Ze kunnen niet opeens gaan toveren", erkent Staal. Wel verwacht hij dat BBB de "gesprekken over een andere boeg" kan gooien. "Het gedwongen onteigenen van boeren en het gedwongen stoppen, dat kan de partij wel aanpassen."