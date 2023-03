Op het ministerie is denken over handreiking stikstof aan BBB begonnen

Verschillende bronnen melden dat op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit al wordt nagedacht over het toekomstige stikstofbeleid na de enorme verkiezingsoverwinning van BBB. Gedacht wordt aan het inbouwen van een denkpauze, maar er zal ook snel een gebaar gemaakt moeten worden richting BBB. Dit om coalitievorming met de partij in de provincies mogelijk te maken, zeggen ingewijden tegen de NOS. Maar politiek gezien is deze race in de coalitie nog lang niet gelopen. Het loslaten van het jaar 2030 waarin de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd, is een optie. Ook wordt voor mogelijk gehouden dat alle gedwongen maatregelen, zoals de gedwongen uitkoop van boeren, op de lange baan worden geschoven. Knellend punt daarbij is wel dat de nieuwe stikstofwet, waaraan op dit moment nog wordt gewerkt, moet standhouden bij de rechter. Onder andere Greenpeace en Mobilisation for the Environment bereiden rechtszaken voor. De gedachte is dat al snel zal blijken dat minister Van der Wal gelijk heeft met haar uitspraak dat het stikstofbeleid niet zomaar versoepeld kan worden gezien de afspraken in de EU. Partijleider Van der Plas noemde dat "compleet gelul". Dus of de handreikingen voor BBB voldoende zijn is de vraag.

Politiek verslaggever Xander van der Wulp: Het was te verwachten dat het kabinet op zoek gaat naar een oplossing om er met BBB in de provincies uit te kunnen komen. In ieder geval VVD en CDA zijn bereid daarover te onderhandelen. Maar het is afwachten hoe dit in de coalitiegesprekken gaat lopen. Want dat de oplossing wordt gezocht in het uitstellen van dwangmaatregelen en het jaartal 2030 kan explosief uitpakken. Juist D66 hecht als coalitiepartner aan deze punten. Bij deze partij is vandaag te horen dat die twee punten niet voor niets in het regeerakkoord staan, vooral om de bouw van woningen veilig te stellen.