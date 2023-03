BBB lijkt ook bij waterschappen grote winst te behalen

De BoerBurgerBeweging lijkt ook bij de waterschapsverkiezingen grote winst te behalen, blijkt uit een prognose op basis van gegevens van 12 van de 21 waterschappen. Uit de voorlopige uitslagen blijkt dat BBB de grootste partij wordt in ten minste zes waterschappen.

BBB deed bij alle 21 waterschappen mee en lijkt vooralsnog in alle waterschappen zetels te winnen.

WaterNatuurlijk, een samenwerkingsverband van GroenLinks, D66 en Volt, kent ook een goede verkiezingsuitslag. De partij lijkt in ieder geval in vier waterschappen de grootste te worden. Ook de PvdA lijkt zetels te winnen in de waterschapsbesturen, meldt koepel de Unie van Waterschappen.

Vermoeide tellers

50Plus, CDA en VVD verliezen zetels ten opzichte van de verkiezingen vier jaar geleden. Veel waterschappen hebben nog niet alle uitslagen doorgekregen van de gemeenten. De Unie zegt dat het stemmen tellen langzamer gaat dan gebruikelijk.

"Dit heeft meerdere redenen. Vermoeidheid van de tellers, het grote aantal partijen en dus grote stembiljetten en de hoge opkomst zijn mogelijke oorzaken", schrijft de koepel.

Opkomst onduidelijk

Omdat er nog maar weinig uitslagen binnen zijn, is er nog niets te zeggen over het opkomstcijfer. Van de twaalf waterschappen loopt de opkomst uiteen van 47 tot 59 procent.

