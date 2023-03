Van Heitinga mag Feyenoord winnen in Europa, maar wel 'na verlenging'

Feyenoord mag van Ajax-trainer John Heitinga best winnen vanavond in de Europa League. Maar het liefst "wel na verlenging", met oog op de Klassieker van komende zondag in Amsterdam. Heitinga zei het met een kleine knipoog op de persconferentie over zondag, maar de al zeven eredivisieduels ongeslagen hoofdtrainer schakelt donderdagavond pas in als Feyenoord aan een eventuele verlenging begint tegen Sjachtar Donetsk. Een duel waarbij Ajax overigens nog best belang heeft. Champions League Een Europese overwinning van Feyenoord zou gezien de strijd om de coëfficiënten ook Ajax goed uitkomen. Het zou de kans op twee Champions League-tickets voor eredivisieclubs vergroten. "Het zou mooi zijn voor het Nederlandse voetbal als Feyenoord wint, maar wel na verlenging." Ook Heitinga ziet het belang in van een zege. "We zijn ook Nederlanders, en ik denk dat het goed is voor de ontwikkeling en het Nederlands elftal."

Ajax-Feyenoord bij de NOS De klassieker tussen Ajax-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. De eredivisiewedstrijd is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1. Meteen na afloop verschijnt online een korte samenvatting. Een lange samenvatting is om 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.

Maar nee, een Ajax-trainer juicht niet voor Feyenoord. Zeker niet als de Klassieker over drie dagen plaatsvindt, een wedstrijd waar Heitinga overigens veel herinneringen aan heeft. "26 augustus 2001, mijn debuut, in De Kuip, onder Co Adriaanse, rode kaart. Volgens mij had ik binnen dertig seconden al een gele kaart. Maar we wonnen die wedstrijd met 1-2, een schitterende goal van Van der Vaart." Aan ervaring in klassiekers geen gebrek bij Heitinga. "Ik heb de Merseyside-derby gespeeld, de Madrileense derby. Voor een klassieker hoef je de batterij niet op te laden. Dan zijn er geen excuses, dan ben je niet moe. Dan moet je mentaal sterk zijn, of je nou een wedstrijd in de benen hebt of niet, die wedstrijd moet je winnen." Nooit verloren Eén statistiek heeft Heitinga wel paraat: hij heeft nog nooit een Klassieker verloren. En die ervaring probeert hij deze week over te brengen op zijn spelers.

Heitinga tijdens de Klassieker in Amsterdam in 2008 - ANP

Heitinga: "We weten dat Feyenoord een goede reeks heeft neergezet. We weten hoe sterk ze zijn als collectief. We weten hoe zij druk zetten en terug sprinten. Dat hebben we ervaren in de Kuip." "Het is heel erg cliché, maar tegen wie wij ook spelen, je moet dezelfde arbeid op de mat leggen als de tegenstander. We weten wat zij doen en wij zullen minimaal hetzelfde moeten doen. Dan ga ik ervan uit dat wij met onze individuele kwaliteiten de wedstrijd kunnen beslissen." Ook als Feyenoord zondag wint, waar Heitinga naar eigen zeggen niet vanuit gaat, is de Ajax-trainer stellig: "De competitie is nog niet gespeeld."