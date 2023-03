In Lek gevonden baby begraven als 'Mirjam van Lekkerkerk'

De baby die begin deze maand dood in de Lek bij Lekkerkerk werd gevonden is vandaag in besloten kring begraven. Het kindje, een meisje, heeft van de burgemeester van Krimpenerwaard, waar Lekkerkerk onder valt, de naam 'Mirjam van Lekkerkerk' gekregen.

De vinder van het lichaampje, burgemeester Bouvy-Koene en een aantal politiemensen waren bij de begrafenis aanwezig. Een dichter schreef speciaal voor de baby het gedicht Meisje van de Lek.

Omdat het kindje voor zover bekend geen naam had, mocht de burgemeester haar een naam geven, schrijft Omroep West. Er is gekozen voor Mirjam van Lekkerkerk. Haar voornaam verwijst naar de zus van Mozes, die volgens het Bijbelse verhaal in een mandje in de Nijl te vondeling werd gelegd. Het meisje heeft 'Van Lekkerkerk' als achternaam gekregen, omdat ze daar is gevonden.

"De vondst van Mirjam heeft op veel mensen een diepe indruk gemaakt", zei burgemeester Koene tijdens de uitvaart. "Wij hebben haar vandaag met liefde een mooie plek in onze gemeenschap gegeven. Wij maken nog een herinneringsdoos voor de eventuele nabestaanden van Mirjam."