Gewonden bij mesaanval vlak bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

Bij een mesaanval in Parijs zijn twee gewonden gevallen. Ze zouden er slecht aan toe zijn. Eerder spraken Franse media nog over vier slachtoffers, maar dat lijkt niet te kloppen.

De aanval was vlak bij het oude kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo. In 2015 pleegden terroristen van al-Qaida daar een aanslag, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen en elf mensen gewond raakten.

Na de aanval van vandaag ging de dader er vandoor. Kort daarop is een verdachte met bloedspetters op zijn shirt aangehouden bij de Place de la Bastille. Het motief voor de aanval is nog onduidelijk. Justitie in Frankrijk is een terrorismeonderzoek gestart.

De twee slachtoffers zouden werken bij het persbureau Premières Lignes. Hun kantoor zit naast de plek waar de redactie van Charlie Hebdo vijf jaar geleden werd aangevallen. Volgens Le Figaro is voor het gebouw een bebloed hakmes gevonden.

Na de aanval werd de straat afgezet voor onderzoek: