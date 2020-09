Gewonden bij aanval met machete vlak bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

Bij een mesaanval in Parijs zijn zeker vier gewonden gevallen, melden Franse media. Twee van hen zouden er slecht aan toe zijn.

De aanval met een machete was in de buurt van het oude kantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo. In 2015 pleegden terroristen van al-Qaida daar een aanslag, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen en elf mensen gewond raakten.

Verdachte aangehouden

De aanleiding van de aanval met het kapmes is nog onduidelijk. Er zou een verdachte zijn aangehouden.

De autoriteiten roepen mensen op om uit de buurt te blijven. Zeker vijf nabijgelegen scholen hebben uit voorzorg hun deuren op slot gedaan. De autoriteiten van het 11de arrondissement, waar de aanval werd gepleegd, hebben verzorgingstehuizen ook gevraagd om hun deuren te sluiten.