Macron omzeilt Assemblée en drukt pensioenwet door

De Franse president Macron heeft het parlement buitenspel gezet om de impopulaire verhoging van de pensioenleeftijd erdoor te krijgen. Als gevolg van de pensioenhervorming gaat de pensioenleeftijd omhoog van 62 naar 64 jaar.

Macron nam zijn toevlucht tot een speciale grondwettelijke procedure omdat het allerminst vaststond dat het parlement akkoord zou gaan met de pensioenaanpassing.

Het besluit om het parlement te omzeilen werd enkele minuten voor de stemming genomen. De pensioenhervormingen hebben de laatste maanden geleid tot massale demonstraties en werkonderbrekingen in het hele land.

Franse volkslied

Eerder ontaardde de stemming over de pensioenplannen van Macron in de Tweede Kamer in een chaos. De Senaat ging er wél mee akkoord. Vandaag moest na de senaat ook de Tweede Kamer stemmen over een aangepaste tekst.

Toen premier Borne de Assemblée binnenkwam om te vertellen dat de stemming niet door zou gaan en dat de wet via een 'speciale procedure' was aangenomen, werd ze ontvangen met boegeroep van linkse parlementariërs, die haar vervolgens het spreken beletten dor het Franse volkslied te gaan zingen.