FC Utrecht herdenkt tramaanslag van 2019 in thuisduel met Go Ahead Eagles

FC Utrecht herdenkt zaterdag rond het thuisduel met Go Ahead Eagles de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht. Het is dan vier jaar geleden dat er vier doden en zes gewonden vielen bij een schietpartij in en rondom een tram op het 24 Oktoberplein.

Als de spelers het veld betreden in de Galgenwaard houden de supportersverenigingen een sfeeractie die in het teken staat van de aanslag. Vervolgens wordt er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Ook de betrokken hulpverleners worden niet vergeten. Voor hen staat in de achttiende minuut een staande ovatie op de planning.

FC Utrecht roept "alle aanwezigen op om hun respect te tonen" tijdens de herdenking.