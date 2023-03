TikTok nu ook taboe voor ministers en rijksambtenaren in VK

Ook het Verenigd Koninkrijk gaat TikTok verbieden op de telefoons en andere apparaten van ministers en rijksambtenaren. Het land volgt hiermee de Verenigde Staten, Canada, België en de Europese Unie. Het verbod gaat direct in.

De regering is bang dat via de app, die grotendeels in handen is van het Chinese bedrijf ByteDance, gegevens terechtkomen bij de Chinese overheid. Eerder bleek al dat sommige werknemers van het techbedrijf toegang hebben tot gebruikersgegevens uit het Westen. De Britse regering vindt de risico's dusdanig groot, dat er een verbod is ingevoerd. TikTok heeft altijd ontkend dat de Chinese autoriteiten toegang kunnen krijgen tot gebruikersgegevens.

Teleurstelling bij TikTok

TikTok is teleurgesteld over de beslissing van de Britse overheid. Het bedrijf zegt tegen persbureau Reuters onderdeel te worden van grote geopolitieke spanningen waar de app en haar miljoenen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk niets mee te maken hebben.

Uiteindelijk komt er een lijst met apps die op overheidsapparatuur mogen worden gedownload, zegt de Britse minister Dowden. Het verbod geldt overigens niet voor de privételefoons en andere apparaten van ambtenaren of voor overheidsapparatuur waarvoor TikTok van belang is. Vorig jaar stopte de Britse overheid al met een TikTok-account vanwege de zorgen onder ambtenaren.

Meerderheid Tweede Kamer

Vanochtend waarschuwde de Amerikaanse overheid dat de app volledig verboden wordt in de VS als het Chinese Bytedance zijn aandelen in TikTok niet van de hand doet. In de VS maakt men zich grote zorgen over de nationale veiligheid in het geval de gegevens van gebruikers inderdaad bij de Chinese overheid terechtkomen.

Ook in Nederland is TikTok onderwerp van discussie. Vorige maand bleek dat een meerderheid van de Tweede Kamer de populaire app wil verbieden. Hiermee zou de app verdwijnen van de werktelefoons en andere apparatuur van zo'n 140.000 rijksambtenaren.