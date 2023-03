FIFA vervijfvoudigt prijzengeld van WK voetbal voor vrouwen

Spelersvakbond FIFPRO is blij met de voorwaarden en het prijzengeld voor het komende WK vrouwenvoetbal. "De vandaag aangekondigde vooruitgang toont de intentie van de spelers en de FIFA om proactief te werken aan meer rechtvaardigheid en gelijkheid voor de industrie", aldus FIFPRO in een online verklaring.

Maar er is nog wel werk aan de winkel, aldus de vakbond. "Het prijzengeld is voor mannen en vrouwen nog steeds niet gelijk."

FIFPRO zei gisteren dat het daarover in onderhandeling is met de FIFA. Infantino zei daar vandaag over dat hij hoopt dat het prijzengeld bij het WK voetbal in 2027 gelijk is aan dat van de mannen.

Brief

In oktober stuurde een groep van 150 professionele voetbalsters een brief waarin de FIFA wordt opgeroepen om bij het WK voor vrouwen evenveel prijzengeld uit te keren als bij de mannen.

De Argentijnse voetbalbond ontving 40 miljoen euro nadat de mannen eind december het WK in Qatar hadden gewonnen. De totale prijzenpot bij de mannen bedroeg een kleine 440 miljoen euro. Bij het laatste WK voor vrouwen in 2019 ontvingen de Amerikanen ongeveer 4 miljoen euro, uit een prijzenpot van 30 miljoen euro.

Het WK voor vrouwen wordt van 20 juli tot en met 20 augustus van dit jaar gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland.