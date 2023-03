Goes (18) bewijst het gelijk van Alkmaar: 'AZ kiest voor eigen jeugd, dat is knap'

Bruno Martins Indi, Sam Beukema, Riechedly Bazoer, Zinho Vanheusden, Maxim Dekker. Voor centrumverdedigers staan de sterren in Alkmaar dit jaar niet al te gunstig. Met een ziekenboeg als die van AZ zou menig trainer en technisch directeur in paniek de markt bestormen. AZ niet. In Alkmaar vertrouwen ze op de jeugd. En voorlopig bewijst Wouter Goes het gelijk van de club. Goes speelde in de jeugd van Ajax, stapte in 2016 over naar AZ en maakte op 4 februari 2022 zijn profdebuut bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. Exact één jaar na zijn debuut bij de beloften stond hij in de basis van de hoofdmacht tegen FC Volendam. Sindsdien is de pas 18-jarige Goes niet meer uit de basis verdwenen. Zelfs in Stadio Olimpico in Rome bleef hij fier overeind tegen de gelouterde profs van Lazio. Hoe goed is Goes en hoe ziet zijn toekomst eruit? Voetbalcommentatoren Arno Vermeulen en Jeroen Elshoff geven antwoord.

Wat maakt Goes zo goed? Elshoff: "Ten eerste vind ik het knap van AZ om in zo'n situatie voor hem te kiezen. Ze waren nog verwikkeld in de titelstrijd. Ze stonden weliswaar niet op poleposition, maar op het moment dat hij erin kwam, haakten ze nog aan bij de top. Het is knap dat AZ kiest voor een speler uit de eigen jeugd, in plaats van dat ze nog een centrale verdediger kopen of huren in de transferperiode. AZ doet dat goed, het vertrouwen dat ze geven is voor een jonge speler ook belangrijk. Het zegt ook iets over de mentale begeleiding binnen AZ. Het is niet niks om voor de leeuwen gegooid te worden."

AZ - Lazio bij NOS De Conference League-wedstrijd AZ-Lazio begint om 21.00 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting is te zien in het late NOS Journaal rond 23.30 uur. AZ won de heenwedstrijd in Rome met 2-1.

Vermeulen: "Hij is voor een 18-jarige opvallend volwassen in zijn spel. Op die leeftijd wissel je vaak goede dingen af met mindere momenten, maar hij is rustig aan de bal en kan goed voetballen. Hij heeft een uitstekende pass en bemoeit zich met de opbouw. Hij past in het spel van AZ, en dat is erg belangrijk. Het knappe is, dat hij op het oog nauwelijks schrikt als hij een fout maakt." Elshoff: "Ik vind dat Goes kalm is, bravoure toont en lef heeft. Hij doet waarvoor hij er staat. Ook in Europese wedstrijden gaat hij de duels aan met spelers die een grotere naam hebben. Hij is goed te coachen en schroomt niet om zelf ook te coachen. En als het een keer niet lukt, probeert hij het de volgende keer gewoon weer. Hij maakt een verstandige en volwassen indruk voor iemand die dat nog niet is. Dat vind ik bewonderenswaardig. Hij heeft één jaar bij Jong AZ gezeten. Als je dan nu al in de top van de eredivisie meekan, dan moet je wel echt getalenteerd zijn."

Houdt Goes zijn plek vast als de geblesseerden terugkomen? Vermeulen: "Dat is altijd een enorm dilemma voor een trainer. Pascal Jansen is wel een trainer die niet heel veel kijkt naar de status van de spelers, maar naar hoe ze het doen. Hij zal per wedstrijd kijken naar de tegenstander. Beukema is een ander soort speler. Hij is groter en fysieker, maar aan de bal een stuk minder. Het ligt er dus maar aan hoe de tegenstander speelt. Hatzidiakos, die nu speelt, is ook wat meer een voetballer, maar verdedigend weer niet de allerbeste. Hatzidiakos en Beukema vulden elkaar als duo goed aan."

28 oktober 2022: Wouter Goes bij Jong AZ - AFP

Elshoff: "Je kan niet van jonge spelers verwachten dat ze twintig wedstrijden lang hun goede niveau behouden. Het zou normaal zijn als ze een keer een mindere periode hebben. AZ heeft veel goede verdedigers. Ik weet niet of hij zijn plek vasthoudt, maar hij verdwijnt ook niet op de bank. Het is fijn voor AZ om in het drukke programma te kunnen rouleren en variëren, zeker met het Europese voetbal." Vermeulen: "Ik zou het dapper vinden als de trainer Goes laat spelen, maar er is wel concurrentie. Martins Indi komt terug en hij was de eerste keus. Hij zal zeker weer spelen, en dan strijden er dus drie spelers om de andere positie. Deze trainer heeft veel vertrouwen in jonge jongens, dat is een voordeel. Iedereen, ook ikzelf, zei in de winterstop dat AZ wat nieuwe verdedigers moest halen. Dat deden ze niet, en ze kregen gelijk. Dat is knap, en heel erg AZ."

Is Goes een potentiële international? Vermeulen: "Daar kun je niets over zeggen. Je kan dertig spelers noemen die het zouden kunnen. Bovendien wil je in het Nederlands elftal bij de centrale verdedigers ook wat ervaring hebben staan. En als je dan ziet wat er allemaal voor hem staat in de rij... dat is niet normaal. Met De Ligt, De Vrij, Van Dijk en Timber heb je al vier rechtsbenige verdedigers."

28 mei 2022: aanvoerder Wouter Goes (midden) landskampioen met AZ onder 18 jaar - AFP