Utrechter aangehouden na val basejumper van windmolen Zeewolde

De politie heeft een 46-jarige man uit Utrecht opgepakt in verband met de val van een parachutist na een sprong van een windmolen, gisteravond. Het is nog onduidelijk waar de Utrechter van wordt verdacht.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur aan de Gruttoweg bij Zeewolde. Het slachtoffer, een 43-jarige man uit Hilversum, was samen met iemand anders in de windmolen geklommen om te basejumpen, zei een politiewoordvoerder bij Omroep Flevoland. Omdat zijn parachute hoogstwaarschijnlijk niet opende, viel de man van een hoogte van circa 75 meter naar beneden.

Ingeklapte parachute

Basejumpen is een extreme sport waarbij deelnemers bijvoorbeeld van gebouwen of bruggen afspringen met een ingeklapte parachute, die ze pas op het laatste moment openen. Ze hebben vrijwel nooit een reserveparachute achter de hand.

Omdat bij basejumpen van een veel kleinere hoogte wordt gesprongen dan bij een sprong uit een vliegtuig, is de sport veel gevaarlijker dan een reguliere parachutesprong.

Basejumpen is in Nederland niet verboden, maar het is wel illegaal om zonder toestemming gebouwen te beklimmen of te betreden.