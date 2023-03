ECB verhoogt rente opnieuw, ondanks onrust op financiële markten

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zoals verwacht de rente opnieuw verhoogd met een half procentpunt. Ondanks dat deze stijging al eerder door de ECB was aangekondigd, waren er geluiden uit de financiële sector dat er een mindere verhoging zou kunnen komen.

In een verklaring zegt de ECB dat ze "klaar staan om zo nodig te reageren" op de onrust op de financiële markten. De bank spreekt vertrouwen uit in de Europese banksector en noemt deze "schokbestendig".

Door de onrust op de financiële markten de afgelopen dagen zou de centrale bank ook kunnen kiezen voor een minder hoge stijging van een kwart procentpunt, maar dat is niet gebeurd. Gisteren ging de Zwitserse bank Credit Suisse hard onderuit op de beurs en nam andere bankaandelen in zijn kielzog mee. De rust keerde vervolgens terug nadat bleek dat Credit Suisse kon rekenen op steun van de Zwitserse centrale bank. De onrust begon in de VS bij Silicon Valley Bank die afgelopen weekend omviel. De problemen bij die Amerikaanse bank leidde tot dalende beurskoersen van banken wereldwijd.

Inflatie terugdringen

Renteverhoging is een middel dat de ECB kan inzetten om de hoge inflatie aan te pakken. Als de rente stijgt, koelt de economie in theorie af. Leningen worden duurder, waardoor er minder zou worden geïnvesteerd. Ook is het idee dat consumenten dan minder uitgeven. Of dat ook daadwerkelijk gaat helpen om de hoge inflatie in te dammen, is pas over een tijd zichtbaar. Het duurt altijd even voor ingrepen van de ECB uitwerking op de markten hebben.

De ECB blijft zich vasthouden aan het zelf gestelde doel om de inflatie de komende jaren weer terug te brengen. In 2025 moet de inflatie in de Eurozone naar 2 procent dalen. Die lag in januari van dit jaar nog op ruim 8 procent.