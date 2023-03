Politie pakt verdachte op van misleiding en diefstal door babbeltrucs

De politie heeft een 26-jarige man uit Diemen opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij mensen geld afhandig maakte met een babbeltruc. Het zou gaan om tenminste acht gevallen van oplichting, verspreid door heel Nederland. De politie vermoedt dat de man betrokken is bij nog veel meer zaken.

De recherche kwam de verdachte op het spoor nadat hij in Rijswijk had toegeslagen, meldt Omroep West. De oplichter belde zijn slachtoffer op en deed of hij een bankmedewerker was. In het telefoongesprek wist hij de oudere man ertoe te bewegen zijn bankrekening digitaal te laten overnemen door de verdachte. Toen die ook nog de bankpas en de bijbehorende pincode van zijn slachtoffer in handen kreeg, kon de verdachte een groot geldbedrag pinnen.

Uit het politieonderzoek bleek al snel dat de zaak in Rijswijk kon worden gekoppeld aan andere zaken verspreid over het hele land. Even later konden agenten de man op heterdaad betrappen. Bij de doorzoeking van zijn woning zijn computers in beslag genomen. De totale buit wordt door de politie geschat op 40.000 euro.

Doe aangifte

De politie waarschuwt al langer voor babbeltrucs, waarbij criminelen soms ook aanbellen en met een smoesje proberen achter de pincode van hun slachtoffers te komen. "Doe in ieder geval aangifte", zei Sybren van der Velde van de Nationale Politie eerder. Volgens hem gebeurt dat te weinig omdat mensen zich schamen.

"De impact van zulke zaken is echt enorm, maar mensen schamen zich heel erg", aldus Van der Velden. "Het besef wat ze had kunnen overkomen, en dan ook nog door iemand die ze zelf binnen hebben gelaten. Ze nemen het zichzelf kwalijk."