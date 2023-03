Polen levert op korte termijn vier straaljagers aan Oekraïne

Polen levert de komende dagen vier gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne, heeft president Duda bekendgemaakt. Het gaat om toestellen uit de Sovjettijd van het type MiG-29, die nu ook al door Oekraïne worden gebruikt.

Warschau wil bovendien de komende tijd meer vliegtuigen aan Kyiv leveren, zei Duda. De Poolse luchtmacht heeft volgens hem ongeveer een dozijn MiG-29's, die begin jaren 90 werden overgenomen van Oost-Duitsland.

Polen is volgens persbureau Reuters de eerste bondgenoot van Oekraïne die dergelijke vliegtuigen levert. Het geldt als een van de trouwste landen die Oekraïne steunen. Warschau heeft eerder al een leidende rol gespeeld bij het overtuigen van soms aarzelende bondgenoten als het ging om het leveren van wapens.

Vorig jaar leverde Polen al een aantal MiG-29's die Oekraïne kon gebruiken voor reparaties. In maart 2022 zei een adviseur van de Oekraïense minister van Defensie dat de Poolse straaljagers een keerpunt in de oorlog kunnen betekenen. "Dit kan ons helpen om de Russen ook in de lucht te verslaan", zei Markiyan Lubkivsky tegen de NOS.

Modernere toestellen

De MiG-29 is een oude Sovjet-straaljager die wordt gezien als tegenhanger van de F-16. De toestellen die aan Oekraïne worden overgedragen, worden in Polen vervangen door modernere straaljagers uit Zuid-Korea en de VS.

Oekraïne vraagt bondgenoten geregeld om jachtvliegtuigen in de strijd tegen Rusland. Kyiv is ook met Slowakije in gesprek over de levering van toestellen.