FIFA-baas Infantino herkozen bij stemming die geen stemming is: 'Ik hou van jullie'

Gianni Infantino is onder luid applaus herkozen als voorzitter van de FIFA. Er vond geen stemming plaats in de Rwandese hoofdstad Kigali, omdat er, net als bij de vorige electie, geen tegenkandidaat was. De verkiezing was daarom slechts een formaliteit.

Infantino is sinds 2016 de baas van de wereldvoetbalbond. Hij noemt zijn herverkiezing een enorme eer en een grote verantwoordelijkheid. "Ik beloof de FIFA en het wereldwijde voetbal te blijven dienen."

Officieel pas tweede termijn

Dat zal hij in ieder geval tot 2027 blijven doen. Dit wordt officieel pas zijn tweede termijn, omdat hij in eerste instantie de in 2015 opgestapte Sepp Blatter opvolgde. In totaal mag een voorzitter van de FIFA drie termijnen blijven zitten.

De Zwitserse hoogleraar Mark Pieth vindt Gianni Infantino nog erger dan zijn voorganger Sepp Blatter: