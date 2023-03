Onschuldige Amerikaan met celstraf van 4 eeuwen na 36 jaar vrij

"Ik heb de hoop nooit verloren. Ik wist dat deze dag zou komen", zei de 57-jarige Holmes bij zijn vrijlating in Florida. Hij zei uit te kijken naar zijn vrijheid, frisse lucht en slapen in een goed bed, maar vooral "mijn moeder omhelzen voor de eerste keer in 34 jaar".

Het verhaal van Holmes is zeker niet uniek. Vorig jaar werd in de VS een recordaantal gerechtelijke dwalingen geconstateerd, vaak veroordelingen van zwarte verdachten. Zo werden drie mannen vrijgelaten na 36 jaar in de cel, zat een ander 38 jaar onschuldig vast en kreeg een man die onterecht was veroordeeld voor de moord op Malcolm X een miljoenenschikking .

Holmes werd in 1988 opgepakt voor een gewapende overval. Hij zou de chauffeur zijn geweest van twee criminelen die een man en een vrouw bij een benzinepomp overvielen. Toen de twee slachtoffers geen geld konden overhandigen, gingen de daders er in hun auto vandoor.

Over de daders was weinig meer bekend dan dat ze in een bruine auto reden met een gat in de kofferbak. Toen de broer van een van de slachtoffers anderhalve week na de overval een bruine auto zag rijden, gaf hij het kenteken ervan door aan de politie. Hoewel de auto geen gat in de kofferbak had, werd eigenaar Holmes opgepakt.

Alibi

De beroofde man herkende Holmes aanvankelijk niet toen hij diens foto tussen andere te zien kreeg. Pas bij een tweede poging, meer dan een maand na de overval, pikte hij Holmes eruit. Experts zeggen nu dat de man kan zijn beïnvloed doordat hij Holmes' foto toen al eens eerder gezien had.

Hoewel Holmes volhield onschuldig te zijn, een alibi had en er verder geen enkel fysiek bewijs tegen hem was, bevond de jury hem toch schuldig. Het OM eiste een straf van 825 jaar omdat Holmes in de ogen van de aanklager weigerde mee te werken aan het opsporen van zijn mededaders.

De rechter vond die eis "misschien een beetje veel", maar omdat Holmes al eens eerder was veroordeeld voor een roofoverval, kwam het vonnis uit op 400 jaar. Het OM had expres geen levenslang geëist omdat een veroordeelde daarbij na 25 jaar in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating en de aanklager vond dat Holmes "zolang hij ademde niet mocht vrijkomen".

Verbijstering

In 2020 begon de non-profitorganisatie Innocence Project of Florida een nieuw onderzoek naar de overval. De agenten die de zaak hadden behandeld waren verbaasd door de hoge straf. "Ik ben totaal geschokt. Is dat wat hij kreeg hiervoor?", zei een van hen.

Een andere agent tekende aan dat er bij de overval niemand gewond was geraakt. "Ik ben verbijsterd, ik heb zaken gehad die vele malen erger waren. Wat vreselijk."

Ook beide slachtoffers bleken open te staan voor de herziening. "Hij moet vrijkomen", oordeelde de man. Zelfs al was hij de chauffeur, zei de vrouw, "dan is het inmiddels al zo lang geleden dat hij voldoende is gestraft".

Het is nog niet bekend of Holmes een schadevergoeding krijgt, hij is eerst nog bezig te verwerken dat hij eindelijk vrij is. "Het is onwezenlijk", zei Holmes toen hij deze week vrijkwam. "Ik ben boos, verdrietig. Waarom overkwam me dit op mijn 22ste? Ik had een baan, was aan het leren en in een oogwenk was ik alles kwijt."