Veel studenten stoppen financiering, wachten waarschijnlijk op basisbeurs

Opvallend veel studenten hebben er dit collegejaar voor gekozen om hun studiefinanciering stop te zetten. Ongeveer 19.000 studenten deden dit, blijkt uit cijfers van uitvoeringsorganisatie DUO. Dit is meer dan twee keer zo veel als een jaar eerder.

Waarschijnlijk heeft in ieder geval een deel van de studenten dit gedaan om straks langer gebruik te kunnen maken van de basisbeurs. DUO heeft dat niet onderzocht. Het is dus onduidelijk hoeveel van hen opnieuw financiering gaan aanvragen in september.

Financiering opsparen

Die studenten zetten hun studiefinanciering tijdelijk stop om zo de maanden dat ze recht hebben op financiering op te sparen. Elke maand dat ze hier nu geen beroep op doen, kunnen ze namelijk opnieuw inzetten tijdens het komende studiejaar, dat in september start. Dan wordt naar alle waarschijnlijkheid de basisbeurs weer ingevoerd. Studenten kunnen door dit 'sparen' hiervan langer profiteren.

De studenten die hun studiefinanciering opsparen, moeten wel in staat zijn om enkele maanden door te komen zonder die toelage. Om deze regeling te laten werken, kunnen ze ook niet lenen. Dit is niet voor iedereen een optie, aangezien niet iedereen veel spaargeld of rijke ouders heeft.

DUO meldt ook dat volgend studiejaar nog 352.000 studenten uit het leenstelsel recht hebben op een beurs. Dit kan variëren van een maand tot langer dan een jaar. Het ligt er hierbij ook aan hoelang studenten hun studiefinanciering stopzetten. 188.000 studenten hebben volgend jaar geen recht meer. Zij kunnen dan nog wel lenen.

Rentetruc

Daarnaast heeft ongeveer 4 procent van de studenten, zo'n 26.000 mensen, gebruikgemaakt van de 'rentetruc'. Bij deze truc moet de student een maand stoppen met lenen. Zo leg je het huidige rentepercentage vast voor het bedrag dat je al hebt geleend. Dit is 0,46 procent voor het hbo en wo.

Voor de toekomstige leenperiode is het rentepercentage nog niet bekend, maar aangezien dat hoger zou kunnen zijn, gokken studenten er met deze truc op dat ze met deze splitsing van hun lening geld besparen. Ook in dit scenario moeten studenten het overigens een maand zonder financiering (en dus ook zonder studenten-ov) doen.

Betere communicatie

Uit de gegevens van DUO blijkt ook dat de renteverhoging van 1 januari dit jaar zorgde voor opvallend meer aflossingen aan het eind van 2022. Oud-studenten konden op deze manier hun schuld nog met nul procent rente aflossen.

Verder komen er meer aanvragen binnen voor een aanvullende beurs sinds de overheidsinstelling hier meer over is gaan communiceren. Niet iedereen die hier recht op had, maakte gebruik van de beurs. Dit zorgde er volgens DUO ook voor dat deze groep meer ging lenen. Studenten vinkten de optie van een aanvullende beurs niet aan omdat ze dachten hier toch niet geen recht op te hebben.

Of je voor deze beurs in aanmerking komt, wordt gebaseerd op het inkomen van ouders. De normen hiervoor zijn hiervoor volgens DUO ook gewijzigd, waardoor meer studenten er aanspraak op kunnen maken.