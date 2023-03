Kaag: onvrede kiezer over meer dan stikstof, toch taart in Tweede Kamer

"Er zit een grote onvrede in de stem van de kiezer, over veel meer nog dan over alleen stikstof", zegt D66-leider Kaag. Zij wil de verkiezingsuitslag goed analyseren, maar voor nu moet het kabinet door durven te regeren, vindt zij.

Kaag sprak de fractie van haar partij toe in de Tweede Kamer en zei dat zij best tevreden is over de uitslag, ook al verliest haar partij licht. "We hadden de wind van links en van rechts. En dat in een best moeilijke periode voor het land met ingewikkelde keuzes."

Wat de verkiezingsuitslag betekent voor de toekomst van het kabinet kan zij nog niet zeggen. "Daar heb ik nog geen brainpower aan kunnen besteden sinds gisteravond", zei Kaag. "Het kabinet zit er, tot het er niet meer zit."

Er moeten de komende weken belangrijke financiële beslissingen genomen worden voor de begroting van dit en volgend jaar. "Daar komen in het kabinet nog best moeilijke gesprekken over", verwacht zij.

Wetten blokkeren

GroenLinks en PvdA zijn niet van plan het het kabinet daarbij gemakkelijk te maken, kondigde partijleider Klaver aan op de gezamenlijke fractiebijeenkomst. "Waar nodig zullen wij wetten blokkeren", zei hij. De Kamerleden aten een stuk taart met een afbeelding van Klaver, Kuiken, en Eerste Kamer-lijsttrekkers Vos en Rosenmöller erop. Zij worden in de Eerste Kamer mogelijk net zo groot als winnaar BBB.