Golfer Joost Luiten slaat voor derde keer in carrière albatros

Een albatros komt slechts zelden voor in de internationale golf en is nog veel zeldzamer dan een hole-in-one, vertelde Luiten afgelopen januari bij Editie NL. "Bij een albatros moet je niet één goeie slag hebben, maar twee perfecte ballen. Dat is nog lastiger en die kwaliteiten die heeft niet iedereen."

Op de eerste dag van het SDC Championship in Zuid-Afrika heeft golfer Joost Luiten indruk gemaakt door voor de derde keer in zijn carrière een albatros te slaan. Dat is een slag waarmee je drie slagen onder het gemiddelde van een hole blijft.

🚨 Albatross Alert 🚨 @joostluiten holes his second shot on the par 5 13th👏 #SDCChampionship pic.twitter.com/2hMFM01fs1

Een hole-in-one kan je volgens Luiten per ongeluk een keertje slaan, maar met een albatros is dat onmogelijk. De meeste golfers slaan er dan ook niet één in hun carrière. Dat Luiten nu de derde in zijn loopbaan maakt, is dus zeldzaam. In 2014 en 2017 was het ook al eens raak.

De albatros kwam Luiten goed van pas in Zuid-Afrika, want vijf holes eerder had hij nog een triple bogey moeten toestaan. De 37-jarige Nederlander sloeg de bal op de par-5 dertiende hole al met zijn tweede slag van grote afstand in het putje.

Vanaf de tribune zag de zeldzame slag er als volgt uit: