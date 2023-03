Triomf BBB maakt doorregeren voor de coalitie niet makkelijker

Of dat gebeurt moet blijken, maar zeker is dat 'Den Haag' deelt in het ongeloof na de gigantische overwinning van BBB. Voor de coalitiepartijen is dit een klap; ze staan op verlies en deze uitslag maakt (door)regeren er niet eenvoudiger op.

Na de eerste exitpoll, die van Noord-Holland, was het ongeloof al te zien op het gezicht van BBB-leider Caroline van der Plas. "Nooit verwacht", klonk het. Twintig minuten later, na de poll van Overijssel, was het ongeloof groter geworden. "Wat gebeurt hier? Onbeschrijflijk." En na de poll van Noord-Brabant: "De trein in Den Haag dendert maar door, maar wij stoppen die trein."

Premier Rutte heeft in al zijn kabinetten te maken gehad met minderheden in de senaat. En als daarbij iets is gebleken, is het dat de VVD-voorman daar lenig genoeg voor is. Theoretisch zijn er nu ook nog meerderheden te vinden, maar het is de vraag of het kabinet daarmee recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Als de prognose uitkomt, kan de coalitie in de senaat 'over links' met de 15 zetels van de gezamenlijke GroenLinks/PvdA-fractie of 'over rechts' met de 15 zetels van BBB (hoewel die partij niet op alles rechts te noemen is). Deze twee uitersten denken heel anders over grote vraagstukken, zoals stikstof, asiel en klimaat. GroenLinks/PvdA zegt bijvoorbeeld dat het klimaatbeleid ambitieuzer moet, BBB wil juist vertragen.

De complexiteit van stikstof

Maar het spannendste onderwerp is stikstof. Onvrede over het voorgenomen kabinetsbeleid is de motor achter het succes van BBB. De stikstofwet moet nog worden aangenomen. In de senaat kan dat 'over links', maar kan een coalitie die zo heeft verloren aan BBB dat wel maken? Van der Plas is er duidelijk over: ze zou het "schandalig" vinden. "Ze moeten met ons onderhandelen", gaf ze te kennen. Iets waar coalitiepartner D66 niks in ziet.